Арестованный российский ЗРК передали ВСУ: видео

2 августа на вооружение украинской армии поступил ранее арестованный Службой безопасности Украины зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора". Об этом сообщает пресс-центр Генпрокуратуры.

Как сообщило в ведомстве, в период 2007-2010 годов чиновники Рособоронэкспорта по предварительному сговору с другими лицами, контрабандой переместили через границу Украины ЗРК С-125 "Печора" вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух, в полном боевом оснащении, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением.

Это оружие российские чиновники планировали поставить в Эритрею, несмотря на наложенное Советом безопасности ООН эмбарго на эту страну.

В январе 2019 года, в ходе расследования СБУ обнаружило указанный ЗРК на одном из складских помещений в Николаеве.

В криминальном производстве указанные 36 зенитных ракет вместе с оборудованием и другим вооружением были изъяты в ходе обыска, как предмет контрабанды. На указанное оборудование был наложен арест.

27 марта 2019 года правительство Украины приняло решение передать указанное вооружение Министерству обороны после окончания всех процессуальных действий в уголовном производстве.

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