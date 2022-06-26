Артистам и чиновникам РФ приказали "правильно хвалить Путина": СБУ перехватила методичку

СБУ заявила о перехвате новых методичек ФСБ РФ, в которых российских чиновников и артистов учат "правильно хвалить Путина" и комментировать войну в Украине. СБУ сообщает, что документ российских спецслужб имеет примечание "к неукоснительному использованию".

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Сотрудники СБУ перехватили документ во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти России. Как утверждает украинская спецслужбы, именно по этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены, и методичкой пользовались на концерте в Лужниках в марте и на Экономическом форуме в Петербурге в июне.

"Один из главных приказов ФСБ – хвалить Путина. Ведь это он якобы "не допустил войны на территории России, которой так хотел Запад" и "лично защитил Россию от уничтожения, а россиян – от стояния на коленях", – сообщает СБУ.

В СБУ говорят, что важным пунктом в методичке является работа с молодежью – например, блокировку Instagram спецслужбы России называют "полной победой российской власти и очевидным провалом Запада", так как большинство россиян якобы предпочитают соцсеть "Одноклассники".

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Оксана Житнюк

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