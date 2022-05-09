Президент США Джо Байден в прямом эфире подписывает закон о ленд-лизе для Украины.
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28 апреля Палата представителей США поддержала закон.
- В тексте документа, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.
- После принятия закона глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.
- Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. "И все это позволит нам выбить российскую армию из наших территорий", – убежден Ермак.
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