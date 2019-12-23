BIHUS.info нашли у семьи полковника СБУ дорогое имущество: видео

Журналисты BIHUS info в ходе расследования обнаружили у родственников 36-летнего полковника СБУ Николая Беззубенко множество объектов недвижимости и автомобилей, которые несовместимы с их официальными доходами.

По данным расследователей, сейчас начальник управления экономической контрразведки СБУ Беззубенко с женой живут в престижном жилищном комплексе на Печерске "Французский квартал". Квартира на 160 кв м записана на тестя Беззубенко, который работает на заводе с зарплатой в 2000 грн.

На маму правоохранителя, которая работала в больнице, записана квартира в киевском новострое. Такое же жилье в том же доме зарегистрировано на тещу Беззубенко. Также на нее записана еще одна квартира в другом новострое стоимостью 4 млн грн, выяснили журналисты. При этом, по их данным, женщина занималась тем, что торговала на базаре.

Вместе с тем, недавно СБУ выделила полковнику служебную двухкомнатную квартиру в одном из самых дорогих комплексов столицы "Джек-хаус".

Ездят супруги Беззубенко на престижных автомобилях, которые также записаны на их родственников или вообще посторонних людей.

Ни Беззубенко, ни его родственники категорически не хотят комментировать обнаруженную информацию.

Журналисты взяли интервью у Сергея Ледина, совладельца компании Диавита, которая продает препараты для диализа. Он рассказал, как Беззубенко с еще одним сотрудником СБУ якобы требовали у него откат с контракта, заключенного с Минздравом. Бизнесмен отказал, после чего против его компании спецслужба открыла дело.

Кроме того расследователи обнаружили, что украинка Юлия Беззубенко (именно так зовут жену полковника СБУ) в 2015 г стала собственницей двух апартаментов в Черногории. Также, возможно, компания, связанная с семьей Беззубенко, строит в Черногории престижный жилищный комплекс.

В 2016 г жена Беззубенко стала владелицей четырех юридических фирм, которые, по данным расследователей, обслуживали в основном бизнесменов с фармацевтического рынка, деятельность которых контролирует ее муж, возглавляя управление экономической контрразведки СБУ. Юристы Центра противодействия коррупции считают, что тут есть признаки конфликта интересов.