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"Благодарен США за пакет поддержки на $40 млн". Новое обращение Зеленского – видео видео

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11.05.2022, 22:52
Новое видеообращение президента Владимира Зеленского
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Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение по итогам 11 мая, 77-го дня войны.

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"Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов. Скоро состоится и второе голосование – в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись президенту Байдену и вступит в силу. Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе и администрации за эту поддержку", – сказал президент.

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский﻿ видеообращение
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