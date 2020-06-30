Бывшая замминистра создает партию против "политических проститутов": видео

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По словам экс-чиновницы, она создает партию, "чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами"

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина сняла видео, в котором объявила о создании собственной партии Украина против коррупции.

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"Я решила бороться за правду самостоятельно. Потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет", - сказала Клитина.

По словам экс-чиновницы, она создает партию, "чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами".

"Они думают, если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно оскорблять женщин. Но женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы" — сказала Клитина.

Она обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в том, что он не просто уволил ее, но и "облил грязью так, чтобы я никогда не оправилась, потому что мешала им воровать на Укрзалізниці".

  • 19 ноября исключенный из фракции Слуга народа нардеп Антон Поляков выложил в сеть запись разговора, на которой голоса, похожие на криворожских депутатов от Слуги народа, обсуждают назначение Клитиной.
  • В беседе один из депутатов заявляет, что Клитину назначили на должность якобы через постель.
  • После этого пранкер Джокер обнародовал переписку с Клитиной, где она оправдывается, что получила должность за заслуги, а не через постель. Джокер в свою очередь посоветовал ей разместить пост о семье и написать, что она счастлива. А он якобы передаст это "первому" (речь скорее всего о президенте Украины, - ред.).
  • Через несколько минут на ее странице в Facebook появилось фото мужа и сына. Затем Джокер порекомендовал Клитиной написать текст к фото, после чего она отредактировала пост.
  • В переписке Клитина рассказала о своих проблемах в работе с министром Криклием и написала, что могла бы и сама справиться с отраслью и возглавить министерство. Кроме того, она негативно высказалась о деловых качествах министра и заявила, что он "берет на работу коррупционеров" и "что-то мутит с тендерами на Укрзалізниці".
  • 22 ноября Криклий заявил, что подаст в Кабмин представление об увольнении Клитиной. По словам министра, доверие к Клитиной упало после ее заявлений в переписке с пранкером Джокером. Кроме того, он сказал, что если человек на руководящей должности не может найти общий язык, то он должен уйти.
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Теги: партия, владислав криклий, александра клитина
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