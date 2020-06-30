Бывшая замминистра создает партию против "политических проститутов": видео

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина сняла видео, в котором объявила о создании собственной партии Украина против коррупции.

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"Я решила бороться за правду самостоятельно. Потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет", - сказала Клитина.

По словам экс-чиновницы, она создает партию, "чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами".

"Они думают, если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно оскорблять женщин. Но женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы" — сказала Клитина.

Она обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в том, что он не просто уволил ее, но и "облил грязью так, чтобы я никогда не оправилась, потому что мешала им воровать на Укрзалізниці".