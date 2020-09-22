Бывшие министры и силовики на номерах прикрытия. Bihus.Info сняли гостей экс-замглавы СБУ

На праздновании дня рождения бывшего замглавы СБУ и экс-руководителя "Департамента К", ответственного за борьбу с коррупцией, Павла Демчины заметили экс-министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, который ушел с должности после ряда обвинений в коррупции.

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День рожденья Демчина праздновал в ресторане в Конча-Заспе. В мероприятии приняли участие бывшие и действующие правоохранители. Многие из бывших сотрудников, не занимая сейчас никаких официальных должностей, приехали на празднование на автомобилях с номерами прикрытия, говорится в сюжете.

Среди них — бывший глава СБУ Василий Грицак, экс-генпрокурор Виталий Ярема, его зам Анатолий Даниленко. Ярема с Даниленко приехали вместе с бизнесменом Геннадием Ильиным на Lexus с охраной, которые, по данным журналистов, записаны на компанию Эмпориум пропертиз. Эта компания известна по скандальной стройке на столичном Сенном рынке.

При этом, когда журналисты пытались взять комментарий у Даниленко о "левых" номерах и связях с застройщиком, он перешел, по мнению авторов выпуска, на личные угрозы. "Прежде чем что-то делать, думайте, какие последствия, если будут за вами там где-то бегать, искать ваших детей и так далее", - сказал Даниленко по телефону журналистке.

Также празднование Демчины в Конча-Заспе, по данным журналистов, посетили руководитель киевской полиции Андрей Крищенко, политик Артур Палатный, экс-министр обороны Степан Полторак и бывший замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Лавренюк приехал на двух автомобилях, в одном из которых была охрана. Провожать его после окончания праздника вышел сам Демчина. При этом, по словам журналистов, бывший замглавы СБУ отдал Лавренюку честь. Этот момент зафиксирован на видео.