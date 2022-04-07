UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Что не украли, то сломали". Что осталось от филиала Института сердца в Ирпене: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 05:36
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
ВСУ плотным огнем накрыли российскую артиллерию под Киевом – видео
ВСУ плотным огнем накрыли российскую артиллерию под Киевом – видео

Российские оккупанты разгромили филиал Института сердца в Ирпене – что не украли, то сломали. Об этом рассказал директор института и заслуженный врач Украины Борис Тодуров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тодуров приехал в филиал Института сердца в Ирпене и записал видео того, что от него осталось после бегства российских оккупантов из города.

"В наших корпусах стояли орки. Что не смогли украсть, все разломали. Ни одного целого аппарата и кабинета. Наших пациентов за день до прихода этих животных нам удалось вывезти в Киев", – сообщил врач, показывая новейшее медицинское оборудование, которое незадолго до войны установили в учреждении.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ирпень Институт сердца борис тодуров война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 