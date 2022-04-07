Российские оккупанты разгромили филиал Института сердца в Ирпене – что не украли, то сломали. Об этом рассказал директор института и заслуженный врач Украины Борис Тодуров.

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Тодуров приехал в филиал Института сердца в Ирпене и записал видео того, что от него осталось после бегства российских оккупантов из города.

"В наших корпусах стояли орки. Что не смогли украсть, все разломали. Ни одного целого аппарата и кабинета. Наших пациентов за день до прихода этих животных нам удалось вывезти в Киев", – сообщил врач, показывая новейшее медицинское оборудование, которое незадолго до войны установили в учреждении.

Наталия Медведева

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