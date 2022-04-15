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Данилов об Ольхе и Нептуне: Наша ракетная программа не останавливалась ни на день – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 01:03
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Украина ни на день не останавливала ракетную программу. Об этом написал в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Учитывая известные "московские флагманские" события, просто необходимо сказать несколько слов о нашей ракетной программе", – написал Данилов.

По словам секретаря СНБО, в начале июля 2019 года президент Владимир Зеленский определил задачи по разработке программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года.

Данилов рассказал, что в рамках программы было завершено проведение исследований по ключевым проектам "Ольха" и "Нептун". Была увеличена дальность их применения, и "Ольхи" и "Нептуны" были приняты на вооружение.

"Наша ракетная программа не останавливалась ни на день", – заявил секретарь СНБО. 

Он подробно рассказал о реализации проектов и испытаниях систем "Ольха", "Нептун" и универсальной зенитной ракеты РК-10, которые проводило КБ Луч.

Как сообщил Данилов, в августе 2021 года СНБО принял решение о развитии ракетного вооружения до 2031 года, и расходы по этой программе должны составить более 200 млрд грн.

Секретарь СНБО выразил благодарность коллективу конструкторского бюро Луч, которое в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК разработало комплекс крылатых ракет.

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Наталия Медведева
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