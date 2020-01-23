Депутаты неохотно отвечают, за чей счет приехали в Давос: видео

Некоторые народные депутаты, которые поехали на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос, не смогли ответить, кто оплатил их визит. Другие признались, что их поездку и проживание оплачивает фонд украинского бизнесмена Виктора Пинчука. С народными избранниками пообщалась журналист Радио Свобода.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что прилетел в Давос "за спонсорские средства Ukrainе House. Он отметил, что Ukrainе House - это коллаборация нескольких инвестиционных фондов, в том числе Фонда Пинчука: "Но это коллаборативно, они там вместе как-то делали общий фонд".

"Я даже не знаю, перед кем у меня теоретически может быть обязательство. Если кто-то конкретный говорит: давай я тебя проспонсирую, тогда были бы какие-то риски, а так, когда это в таком виде прозрачном устроено, я не вижу никаких рисков", - сказал Арахамия.

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько единственная сказала, что приехала в Давос в "официальную командировку". Но после того, как журналист уточнила, что такие командировки оплачиваются из госбюджета, Ясько сказала, что уже ответила на вопрос, посоветовав за дополнительной информацией обратиться к ее "руководству".

"Я не могу знать все детали своих командировок", - сказала Ясько. После того, как журналистка настояла, что украинцы имеют право знать, за чьи деньги депутаты находятся в "официальных командировках" в Давосе, Ясько призналась, что "есть сторонние фонды, которые приглашают на форум". В том числе это фонд Пинчука, уточнила депутат.

Депутат Голоса Ярослав Железняк сказал, что приехал в Давос частично за свои средства и частично "по приглашению фонда". По его словам, эта поездка "не за счет Пинчука... а это фонд Возрождение".

Юлия Клименко из Голоса заявила, что находится в официальном отпуске и поездку оплатила свой счет.

Святослав Юраш из Слуги народа сказал, что "знает точно, что это не из государственного бюджета поездка". По его словам, организаторы Ukrainian House "помогают здесь присутствовать украинским представителям власти".

Марина Бардина из Слуги народа рассказала, что находится в командировке, но "она финансируется за счет приглашающей стороны". "Это точно не деньги каких-то частных лиц", - сказала депутат.

Дмитрий Наталуха из СН заявил, что проживает за свой счет.

Алексей Жмеринецкий из СН сказал, что "выиграл конкурс и за счет фонда приехал". На уточняющий вопрос, не за счет ли фонда Пинчука, депутат с улыбкой ответил: "Да". Он заявил, что якобы любой мог принять участие в конкурсе и поехать в Давос.

Елена Шуляк из СН заявила, что ехала "не за бюджетные средства". На уточнение, не за собственные ли, депутат ответила: "Этого ответа достаточно".

Егор Чернев из СН сказал, что пригласил его и все оплатил Украинский дом. На вопрос, причастен ли к этому Пинчук, Чернев сказал, что не знает.

Ярослав Юрчишин из Голоса не смог ответить, за чей счет приехал в Давос.