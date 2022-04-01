81 бригада ВСУ показала, как на прошлой неделе на фронте боец подразделения противовоздушной обороны выстрелил из переносного зенитно-ракетного комплекса по самолету Су-34 российских оккупантов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как пишут в бригаде, солдат Глеб С. из ПЗРК "уничтожил два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ".

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день наша "охота" тоже была удачной: другую "сушку" ждала та же участь", – рассказывает десантник.

Момент попадания на видео (с первой сбитой "сушкой"), однако, не показан: оно обрывается вскоре после выхода ракеты.

"Смерть российским оккупантам", – подытожили в бригаде ВСУ.

Читайте также: Россия перебрасывает ракетные комплексы в район Гомеля – Минобороны

На другом видео, которое ниже, силы сопротивления на Северском направлении остановили очередную колонну захватчиков из РФ. Выждав в засаде, бойцы оперативно распределили, кому какую цель бить, и ударили по россиянам из противотанкового и стрелкового оружия.

"Черниговщина – край партизанской славы", – резюмировали в оперативном командовании "Север".

В Офисе президента заверили, что Мариуполю "оказывают определенную помощь", а окружения войск в зоне ООС нет.

Читайте также: Германия одобрила продажу Украине боевых машин пехоты времен ГДР – Welt am Sonntag

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.