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Десантник сбил два Су-34 россиян, под Черниговом ударили по колонне оккупантов: два видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 15:29
Скриншот из видеозаписи
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81 бригада ВСУ показала, как на прошлой неделе на фронте боец подразделения противовоздушной обороны выстрелил из переносного зенитно-ракетного комплекса по самолету Су-34 российских оккупантов.

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Как пишут в бригаде, солдат Глеб С. из ПЗРК "уничтожил два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ".

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день наша "охота" тоже была удачной: другую "сушку" ждала та же участь", – рассказывает десантник.

Момент попадания на видео (с первой сбитой "сушкой"), однако, не показан: оно обрывается вскоре после выхода ракеты.

"Смерть российским оккупантам", – подытожили в бригаде ВСУ.

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На другом видео, которое ниже, силы сопротивления на Северском направлении остановили очередную колонну захватчиков из РФ. Выждав в засаде, бойцы оперативно распределили, кому какую цель бить, и ударили по россиянам из противотанкового и стрелкового оружия.

"Черниговщина – край партизанской славы", – резюмировали в оперативном командовании "Север".

  • В Офисе президента заверили, что Мариуполю "оказывают определенную помощь", а окружения войск в зоне ООС нет.

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Евгений Пилипенко
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