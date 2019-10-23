Дубинский и Арахамия проходят полиграф: трансляция

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Пройти проверку на детекторе лжи от Дубинского и других депутатов СН потребовал Зеленский

Сегодня в 20:00 глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и депутат из той же фракции Александр Дубинский вместе начали проходить исследование на детекторе лжи. Об этом Арахамия сообщил LIGA.net.

Также в комментарии телеканалу Наш Дубинский заявил, что нынешний конфликт не приведет к расколу партии и в СН "нет групп влияния, кроме группы президента". По его словам, результаты прохождения полиграфа станут известны сегодня в 21:00-21:30.

  • Пройти полиграф потребовал от депутатов фракции СН, входящих в финансовый комитет Рады, президент Владимир Зеленский, после того, как группа депутатов из президентской фракции, во главе с Дубинским, завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

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Теги: александр дубинский, Давид Арахамия
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