Два новоизбранных местных депутата пытались заехать на внедорожнике в подъезд дома: видео

В ночь на 20 ноября в Пустомытах двое новоизбранных депутатов местных советов Львовской области от Евросолидарности Николай Пущак и Андрей Жидачек на внедорожнике Mercedes G 500 пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки во Львове. Об этом сообщает ZAXID.NET.
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Изданию удалось получить записи с камер видеонаблюдения, установленных в доме. Выяснилось, что там живет депутат Путомытовского горсовета Жидачек, который сидел на переднем пассажирском месте автомобиля. Когда он вышел из салона, стало очевидно, что депутат находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, он еле держался на ногах.
Другой пассажир Gelendwagen, пишет издание, выйдя из автомобиля, снял с него регистрационные номера.
Журналисты пообщались с жильцами дома, однако никто из них не захотел обсуждать ночной инцидент открыто. На правах анонимности один из жителей рассказал, что, кроме Жидачека, в автомобиле был его однопартиец, депутат местного совета Солонковской ОТГ Николай Пущак.
Жидачек, по данным издания, уже связался с жителями и признал свою вину. Он пообещал восстановить уничтоженные лестницы, поэтому жители дома заявлений в полицию не писали.
Пущак отрицает свое участие, однако журналисты выяснили, что Mercedes G 500 зарегистрирован на родственницу депутата.
Информацию об инциденте подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко.
"Вот просто интересно, что было в головах двух новоизбранных депутатов Пустомытовского городского Совета, что во Львовской области, когда они на Mercedes Gelendwagen решили заехать во двор многоквартирного дома по пешеходным ступеням?" – написал Геращенко.
По его словам, полиция привлекла депутатов к ответственности – их оштрафовали. Но Геращенко предположил, что избранники нуждаются в психиатрической помощи. Будет ли назначена психиатрическая экспертиза депутатам, замминистра не уточнил.
В свою очередь депутат Жидачек написал в Facebook, что во всем виноват водитель Пущака. "Печально, что водитель моего друга Николая Пущака, который был за рулем, не выслушал ни меня, ни Николая и, несмотря на наши просьбы и запрет самовольно выехал на лестницу ... Однако, мы этого так не оставим! Уже сегодня на водителя заявим в полицию", – написал Жидачек.