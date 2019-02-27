"Хватит указывать": Кернес матом обратился к экс-депутату: видео

Мэр Харькова Геннадий Кернес в сессионном зале обматерил экс-депутата Дмитрия Маринина, который выступил против повышения тарифов на проезд в городском транспорте. Об этом сообщает MyKharkov.



По данным издания, Маринин призывал харьковчан устроить гражданское неповиновение, а депутатов "не слушать наперсточника", за Кернеса вступился депутат провластной фракции, между ними завязалась словесная перепалка.

На видео присутствует нецензурная лексика

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"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл**ь!" - сказал Кернес экс-депутату Маринину.

На улице перед зданием мэрии активисты сообщили о необходимости выразить мэру и депутатам недоверие и провести перевыборы в течении 60 дней.

В Харькове с 7 февраля стоимость проезда в метро увеличилась на пяти до восьми грн, в трамваях и троллейбусах с четырех до шести грн.

26 декабря сообщалось, что руководство Харьковского метрополитена подало заявку в городской совет на повышение стоимости проезда.