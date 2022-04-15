Российские оккупанты в телефонных разговорах хвастаются тем, как издеваются над украинскими военнопленными, за что даже их "сослуживцы" называют их дикарями. Очередной аудиоперехват опубликовала Служба безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пленных привозили, **ать, я над ними издевался... С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич. "Ааа", – орет", – рассказал российский военный.

При этом он отметил, что даже его "коллеги" удивляются его жестокости: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?".

СБУ сообщила, откуда: уже известно, что над военнопленными издевался 27-летний российский контрактник из Астрахани Салават Сарсенов. Сейчас он безуспешно пытается продвинуться в Запорожском направлении.

"Интересно, знает ли о таких "подвигах" своего сына его мать, Зульфия Сарсенова? Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств. Так что если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте также: Верещук: В плену РФ 1700 украинцев, 500 – женщины. Их бреют наголо, заставляют раздеваться

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.