Харьковские соглашения и присутствие Черноморского флота Российской Федерации стали одними из ключевых факторов, способствовавших оккупации Крыма в 2014 году. Несмотря на это, Украина до сих пор официально не денонсировала действие этих соглашений, а Россия тем временем активно использует Крым как военную базу — в частности для ракетных обстрелов украинских территорий. Обо всем этом и даже больше в новом выпуске LIGA.Doc.