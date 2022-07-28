Украинский институт национальной памяти выложил ко Дню Украинской Государственности, который впервые отмечается сегодня, 28 июля, ролик "История Украины за 15 минут".

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Как отметили в УИНП, анимация "кратко и доступно, но исчерпывающе" рассказывает более чем тысячелетнюю историю украинцев на своих землях.

В видео показано и рассказано, как предки современных украинцев создавали государственные образования еще тысячу лет назад – "и этот процесс создания государства прослеживается сквозь всю нашу историю".

Читайте мнение: Нашу историю в мире знают очень плохо. Многие не понимают, почему Украина – не Россия

Евгений Пилипенко

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