Украинский институт национальной памяти выложил ко Дню Украинской Государственности, который впервые отмечается сегодня, 28 июля, ролик "История Украины за 15 минут".
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Как отметили в УИНП, анимация "кратко и доступно, но исчерпывающе" рассказывает более чем тысячелетнюю историю украинцев на своих землях.
В видео показано и рассказано, как предки современных украинцев создавали государственные образования еще тысячу лет назад – "и этот процесс создания государства прослеживается сквозь всю нашу историю".
- В 2019 году Минкульт и ТНМК сняли клип об истории Украины.
- Ровно год назад президент Владимир Зеленский написал колонку – "не нужно зариться на наследие Киевской Руси. Потому что Киевская Русь – это Украина".
Читайте мнение: Нашу историю в мире знают очень плохо. Многие не понимают, почему Украина – не Россия
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