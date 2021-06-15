Глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир используют специальные номера прикрытия, которые позволяют не платить штрафы за превышение скоростного режима. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Журналисты зафиксировали, что автомобиль, которым якобы пользуется Шефир, превышал скорость на Столичном шоссе.

Также, по информации bihus.info, для автомобиля якобы Ермака используются сразу несколько номером прикрытия. Выяснилось, что у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы также несколько номеров прикрытия, говорят журналисты.

Сообщается, что номера прикрытия также использует министр внутренних дел Арсен Аваков.

В 2019 году экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан получил государственную охрану и специальные номера прикрытия на автомобиль. По информации журналистов, он сделал это незаконно.

Станислав Стороженко

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