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Ермак и чиновники Офиса Зеленского используют номера прикрытия: видео – bihus.info видео

15.06.2021, 20:01
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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Глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир используют специальные номера прикрытия, которые позволяют не платить штрафы за превышение скоростного режима. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Журналисты зафиксировали, что автомобиль, которым якобы пользуется Шефир, превышал скорость на Столичном шоссе. 

Также, по информации bihus.info, для автомобиля якобы Ермака используются сразу несколько номером прикрытия. Выяснилось, что у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы также несколько номеров прикрытия, говорят журналисты.

Сообщается, что номера прикрытия также использует министр внутренних дел Арсен Аваков.

Станислав Стороженко
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bihus.info Владимир Зеленский арсен аваков илья кива Сергей Шефир Кирилл Тимошенко ОПЗЖ андрей ермак оп номера прикрытия
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