Кличко встретился с Волкером. Говорили о поддержке Украины: видео

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Волкер отметил, что США заинтересованы продолжать поддержку Украины на пути демократических реформ

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Мэр Киева Виталий Кличко в Вашингтоне встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает официальный сайт Кличко.

"Мы говорили о ситуации в Украине после президентских и накануне парламентских выборов. О том, какие серьезные вызовы стоят перед Украиной, и о поддержке нашими партнерами евроатлантического курса украинского государства", - рассказал Кличко.

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Волкер отметил, что США заинтересованы продолжать поддержку Украины на пути демократических реформ, в реформировании государственных институтов, в экономических реформах, а также в борьбе с коррупцией и в стремлении Украины стать полноправным членом евроатлантического сообщества.

22 апреля Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины и сказал, что, кроме выданного кредита доверия, на него возлагается большая ответственность и Киеву нужна его поддержка.

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Теги: виталий кличко, Курт Волкер
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