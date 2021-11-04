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Коломойский, Кличко, Хомутынник. Подсанкционный Фукс с размахом отметил юбилей: видео видео

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04.11.2021, 00:23
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Мэр Киева Виталий Кличко был одним из гостей на праздновании дня рождения бизнесмена Павла Фукса, против которого летом Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции. Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

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Фукс праздновал юбилей 27 октября в гольф-клубе "Козин" в одноименном поселке Киевской области, где специально для этого возвели несколько объектов, напоминающих строения известной площади Святого Марка в Венеции.

На празднике журналисты заметили Виталия и Владимира Кличко, футболиста Андрея Шевченко, бизнесмена Виталия Хомутынника.

Также поздравил Фукса с юбилеем бывший куратор молодежного крыла Партии регионов, бизнесмен Максим Шкиль.

"Как недавно установило совместное расследование журналистки УП Сони Лукашовой и журналиста проекта "Наши гроши" Юрия Николова, сейчас Шкиль является одним из главных выгодоприобретателей проекта президента Зеленского "Большая стройка". Его компания уже получила заказов более чем на 10 млрд грн", – говорится в расследовании.

Кроме того, гольф-клуб "Козин" в тот вечер посетили олигарх Игорь Коломойский, экс-глава Нацполиции Сергей Князев, бывший руководитель Миграционной службы Киевской области Вячеслав Гузь, известный киевский застройщик Вагиф Алиев, основатель Мегабанка Олег Гороховский.

Адвокат, близкий к соратнику Петра Порошенко Александру Грановскому, который сейчас работает в офисе Коломойского, Виктор Барсук с женой, судьей Мариной Дидиченко также были гостями на дне рожденья Фукса, говорится в расследовании. 

Сам бизнесмен, увидев, что его снимают журналисты, показал им средний палец.

Кличко в комментарии УП сказал ,что познакомился с Фуксом в 2015 году, когда возникла идея создания мемориала "Бабий яр". Земля возле Бабьего яра, по словам мэра, принадлежала компаниям Фукса. КГГА вела с ним переговоры о том, чтобы вернуть землю под мемориал. Бизнесмен согласился и поддержал проект. По словам Кличко, это все, что связывает его с Фуксом.

Сам Фукс в комментарии журналистам сказал, что празднование якобы организовали его друзья.

Вадим Ребрина
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Павел Фукс игорь коломойский сергей князев виталий кличко
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