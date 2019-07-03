Климкин о ПАСЕ: И вот эти люди будут нас демократии учить? Видео

Украина временно приостановит участие в Парламентской ассамблее Совета Европы и не будет приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду в связи с решением ассамблеи вернуть российскую делегацию в ее состав. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в интервью LIGA.net (Полный текст: "За полтора месяца Зеленский ни разу не звонил").

Климкин отметил, что надо разделять Совет Европы и ПАСЕ. "Совет Европы - это права человека, это наши обязательства, тут и Европейский суд по правам человека. Это для нас важно? Важно. Хотя Совет Европы и превращается из политической организации в такой себе секретариат по правам человека. И это - грустно", - сказал он.

"А вот что касается ПАСЕ, когда я вижу, что там происходит - это патология. Мы должны временно приостановить свое участие в ПАСЕ и посмотреть, что будет дальше. Мы не должны звать их наблюдать за нашими выборами. Кто эти люди, которые будут учить нас демократии, как лучше делать? Ну, реально - вот эти, что ли, которые Россию вернули в ПАСЕ? Хотят - пусть едут в составе двусторонних организаций", - рассказал он.

Министр отметил, что сейчас в Киеве находится посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. "В ближайшие дни утвердим наш алгоритм действий. Но это не значит, что мы должны навсегда покинуть ПАСЕ, иначе Россия там будет делать все, что хочет. Мы не должны нигде оставлять Россию в покое", - добавил Климкин.



Читайте также: Павел Климкин: За полтора месяца Зеленский ни разу не звонил