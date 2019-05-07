Купить шикарную усадьбу с з/п 25 000 грн: видео об Укроборонпроме

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Авторы-расследователи антикоррупционной программы Наші гроші присмотрелись к тому, по средствам ли живет замдиректора Укрспецэкспорта Павел Старинец

Реклама
Реклама

Имея в 2013-2014 годах среднюю зарплату 20—25,6 тысяч гривень в месяц, замдиректора госпредприятия Укрспецэкспорт из концерна Укроборонпром Павел Старинец купил пять лет назад дом с участком в "эксклюзивном" месте под Киевом. Стоимость недвижимости привлеченные к расследованию проекта Наші гроші эксперты оценили в 8 млн грн.

Дом Старинца в селе Музычи на 1 га территории - 630 кв. м. Рядом бассейн, гостевые и охранные домики, озеро. По словам экспертов по недвижимости, на обслуживание подобного жилья может уходить до $5000 в месяц.

Реклама

За 10 лет работы в компании всех доходов Старинца хватило бы только на 1/4 такого поместья.

Как удалось выяснить журналистам, все это оформлено на мать-пенсионерку чиновника, которая ранее работала бухгалтером в Нацбанке. Ее нынешняя пенсия - 150 000 грн в год. По ее словам, у супруга ранее был бизнес по строительству загонов для птицы.

Авторы программы проследили перемещения топ-чиновника от дома до работы, а также его ежедневные обеды в рыбном ресторане Fisher. Журналисты узнали, что официальный владелец заведения Сергей Коваленко приходится Старинцу племянником. При этом он ищет работу за 20 000 грн.

Старинец ездит на служебной Toyota Highlander (~1,6 млн грн) с эксклюзивными номерами 7878, хотя в его декларации указан Honda CR-V 2008. Также, говорят расследователи, его семья владеет Land Rover Sport (~1,5 млн грн), который оформлен на другого. Есть еще одна аналогичная машина, оформленная на гражданскую жену Старинца.

От комментариев программе замглавы Укрспецэкспорта отказался.

Ранее, реагируя на скандал с расследованием Наші гроші по коррупции в оборонке, глава государства Петр Порошенко инициировал международный аудит Укроборонпрома и ревизию всех контрактов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, расследование, укроборонпром, недвижимость, укрспецэкспорт, Денис Бигус, Павел Старинец, Музычи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Погода в мае. Карпаты засыпает снегом: видео
Погода в мае. Карпаты засыпает снегом: видео
Купить шикарную усадьбу с з/п 25 000 грн: видео об Укроборонпроме
Купить шикарную усадьбу с з/п 25 000 грн: видео об Укроборонпроме
Ниагарский водопад "посинел" с рождением принца в Британии: видео
Ниагарский водопад "посинел" с рождением принца в Британии: видео
ТЭК Солнце плюс ветер. Как обойти запрет на домашние СЭС на земле
Нафтогаз открыл новый фронт войны с Газпромом: подробности
ТЭК Нафтогаз открыл новый фронт войны с Газпромом: подробности
Зеленский вышел из бизнеса на 5 лет
Экономика Зеленский вышел из бизнеса на 5 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Погода в мае. Карпаты засыпает снегом: видео
Погода в мае. Карпаты засыпает снегом: видео
Купить шикарную усадьбу с з/п 25 000 грн: видео об Укроборонпроме
Купить шикарную усадьбу с з/п 25 000 грн: видео об Укроборонпроме 11:15
Ниагарский водопад "посинел" с рождением принца в Британии: видео
Ниагарский водопад "посинел" с рождением принца в Британии: видео 09:09
Порошенко ответил Червоненко: Хватит советских фейков - видео
Порошенко ответил Червоненко: Хватит советских фейков - видео 06.05.19, 20:34
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 