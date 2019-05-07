Купить шикарную усадьбу с з/п 25 000 грн: видео об Укроборонпроме

Имея в 2013-2014 годах среднюю зарплату 20—25,6 тысяч гривень в месяц, замдиректора госпредприятия Укрспецэкспорт из концерна Укроборонпром Павел Старинец купил пять лет назад дом с участком в "эксклюзивном" месте под Киевом. Стоимость недвижимости привлеченные к расследованию проекта Наші гроші эксперты оценили в 8 млн грн.

Дом Старинца в селе Музычи на 1 га территории - 630 кв. м. Рядом бассейн, гостевые и охранные домики, озеро. По словам экспертов по недвижимости, на обслуживание подобного жилья может уходить до $5000 в месяц.

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За 10 лет работы в компании всех доходов Старинца хватило бы только на 1/4 такого поместья.

Как удалось выяснить журналистам, все это оформлено на мать-пенсионерку чиновника, которая ранее работала бухгалтером в Нацбанке. Ее нынешняя пенсия - 150 000 грн в год. По ее словам, у супруга ранее был бизнес по строительству загонов для птицы.

Авторы программы проследили перемещения топ-чиновника от дома до работы, а также его ежедневные обеды в рыбном ресторане Fisher. Журналисты узнали, что официальный владелец заведения Сергей Коваленко приходится Старинцу племянником. При этом он ищет работу за 20 000 грн.

Старинец ездит на служебной Toyota Highlander (~1,6 млн грн) с эксклюзивными номерами 7878, хотя в его декларации указан Honda CR-V 2008. Также, говорят расследователи, его семья владеет Land Rover Sport (~1,5 млн грн), который оформлен на другого. Есть еще одна аналогичная машина, оформленная на гражданскую жену Старинца.

От комментариев программе замглавы Укрспецэкспорта отказался.

Ранее, реагируя на скандал с расследованием Наші гроші по коррупции в оборонке, глава государства Петр Порошенко инициировал международный аудит Укроборонпрома и ревизию всех контрактов.