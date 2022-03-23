UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Летит на десятки метров. 24-я бригада показала, как взрывается боекомплект армии РФ: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 04:03
Уничтожение российского боекомплекта, Луганская область (скриншот видео 24 ОМБр)
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Выступление Байдена в связи с признанием Путиным боевиков на Донбассе: видео
Выступление Байдена в связи с признанием Путиным боевиков на Донбассе: видео

24 отдельная механизированная бригада имени короля Данила показала в Facebook видео с уничтожением боекомплекта российских войск в Луганской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бойцы отмечают, что российский боекомплект пылает, взрывается и разлетается на десятки метров. Здесь – и боеприпасы к стрелковому оружию, и артиллерийские снаряды, и много другого.

"Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а значит, там еще гореть и гореть", – написали украинские защитники.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война 24 ОМБр войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 