24 отдельная механизированная бригада имени короля Данила показала в Facebook видео с уничтожением боекомплекта российских войск в Луганской области.

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Бойцы отмечают, что российский боекомплект пылает, взрывается и разлетается на десятки метров. Здесь – и боеприпасы к стрелковому оружию, и артиллерийские снаряды, и много другого.

"Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а значит, там еще гореть и гореть", – написали украинские защитники.

Марк Сировой

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