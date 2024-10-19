Ловушка в плане Зеленского и как прокуроры-инвалиды мешают Украине в НАТО — Валерий Чалый
План победы Зеленского, информационная политика Офиса президента, вступление Украины в НАТО по корейскому или западногерманскому сценариям, войска КНДР в Украине, мобилизационный возраст — темы разговора нового выпуска LIGA Интервью на Youtube-канале LIGA.net.
В студии – Валерий Чалый, опытный дипломат и посол Украины в США в 2015-2019 годах.
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