Российские оккупанты никак не могут начать наступательную операцию по окружению группировки Сил обороны Украины в зоне ООС на Донбассе. Об этом на ежедневном брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Пока что он [враг] наносит только ракетные, артиллерийские и авиационные удары, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле", – подчеркнул он.

Исходя из этого, "прогноз на сегодня осторожно оптимистический, хотя там еще могут быть тяжелые бои", добавил Арестович.

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Он отметил, что военное командование оказывает "определенную помощь" военным, заблокированным в городе-герое Мариуполе.

"О ней [помощи] пока рано говорить, но о Мариуполе помнят, Мариуполю оказывают ту помощь, которая возможна в нынешней очень непростой ситуации", – сказал спикер.

Помимо этого, главное с брифинга:

→ Чернигов враг пытается "превратить во второй Мариуполь, но мы справимся";

→ на Киевском направлении наши войска гонят россиян подальше от столицы, делая практически невозможным повторный штурм Киева;

→ там оккупанты проводят частичную ротацию с возможным отводом войск в зону ООС, но им не в полной мере удается удержать те участки фронта, которые они хотели бы оставить за собой в области;

→ также силы обороны проводят контратаки на Харьковском направлении;

→ на Херсонском направлении наши войска ведут тактические действия. "В целом ситуация для нас оптимистична: 55 на 45", – добавил Арестович;

→ отдельная благодарность героическим работникам Укрзализныци: некоторые из них погибли, эвакуируя людей.

Евгений Пилипенко

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