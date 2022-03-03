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Мелитополь вышел на улицы против российской оккупации. Захватчики стреляют по людям: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 15:38
Скриншот из видеозаписи
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Временно подконтрольный российским оккупантам Мелитополь в Запорожской области третий день подряд продолжает выходить на мирные протесты против интервентов. Вчера, 2 марта, жители города пришли на площадь Победы в центре: оккупанты стреляли в воздух и по людям. Местному жителю прострелили колено.

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По словам мэра города Ивана Федорова, ситуация в плане коммунальных служб критическая. Мало, где есть водоснабжение и отопление. Воду для питья и готовки развозят в резервуарах по районам. С электроэнергией получше: ее лишь частично нет.

"Во время боевых действий в Мелитополе разрушено 31 здание. Эти дома сосредоточены на юге города и в районе Нового Мелитополя", – сказал Федоров.

Сейчас враг пытается вынудить местных жителей сдать оружие и ввести в городе комендантский час. Оккупанты предупреждают мелитопольцев о запрете мирных митингов, пишет местный ресурс.

На видео ниже "вооруженные" зонтиками женщины развернули колону русских оккупантов. Грузовики с солдатами развернулись так поспешно, что столкнулись.

"Столкнулись символично – прямо напротив памятника героям-подпольщикам Втором мировой войны", – пишет Татьяна Кумок, которая выложила ролик.

Через пару секунд российские оккупанты открыли предупредительный огонь в воздух.

На видео ниже украинец 1 марта лег под колеса, чтобы не дать оккупантам проехать в Мелитополь.

Евгений Пилипенко
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