UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мы восстановим каждую квартиру, дом и улицу, но сейчас нужно бить оккупантов – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 14:20
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать

Украина восстановит каждую улицу каждого города, каждый дом и квартиру каждого украинца, разрушенную захватнической войной России против нашей страны. А до того, пока оккупант еще на нашей земле, "мы должны его бить его так, как только можем", сказал в новом обращении из Киева к народу Украины и миру президент Владимир Зеленский.

Основные пункты из его речи будут скоро текстом новой новостью.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский обращение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 