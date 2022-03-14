Украина восстановит каждую улицу каждого города, каждый дом и квартиру каждого украинца, разрушенную захватнической войной России против нашей страны. А до того, пока оккупант еще на нашей земле, "мы должны его бить его так, как только можем", сказал в новом обращении из Киева к народу Украины и миру президент Владимир Зеленский.

Основные пункты из его речи будут скоро текстом новой новостью.

Евгений Пилипенко

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