На Банковую пришли люди поблагодарить Порошенко: фото, видео

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Люди скандируют "Дякуємо!" и "Нам потрібен порох!"

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Под Администрацией президента собрались несколько тысяч человек, чтобы поблагодарить Петра Порошенко за пять лет работы, передает корреспондент LIGA.net.

Люди скандируют "Дякуємо!" и "Нам потрібен порох!".

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Порошенко вышел к своим сторонникам и, в свою очередь, поблагодарил их за поддержку.

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах. Вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - сказал президент.

После этого люди начали скандировать: "Через год".

"Через год, так через год", - ответил Порошенко.

Онлайн-трансляцию ведет UA:Перший.

"Я счастлив и горд нашей такой встрече на Банковой. Вы - лучшая часть нашей общей команды победителей. И наши главные победы еще впереди. За 5 лет мы сделали больше, чем кто-либо за четверть века до нас. Это - результат нашей совместной работы", - написал Порошенко в Twitter.

Согласно данным ЦИК после обработки 88,81% электронных протоколов, на выборах президента Владимир Зеленский набрал 73.22% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,46.

Вчера Порошенко заявил, что уходит из Администрации президента, но не уходит из политики. 

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Теги: порошенко, президент, банковая
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