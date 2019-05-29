Нападение на ратушу: Садовый пожаловался Авакову на Нацкорпус

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"За анонсированными пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город", - написал мэр

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что проинформировал главу МВД Арсена Авакова о сегодняшнем нападении на городскую ратушу, а также заявил, что если полиция не отреагирует, то защищать город от "бандитов" будут "добровольцы". Об этом Садовый написал в Facebook.

"Если бандитов не останавливать, они наглеют", - написал мэр.

Он сообщил, что обращался к руководителю полиции Львовской области Валерию Середе после нападения на сотрудников мэрии.

"Я предупреждал главного полицейского области, что за анонсированными пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город", - написал Садовый.

Он утверждает, что со стороны Середы не было никакой реакции.

"Сегодня в Киеве общался с руководителем МВД Арсеном Аваковым и руководством полиции. Они осведомлены, что происходит в городе. Ожидаю конкретных действий", - отметил мэр Львова.

"Если и после этого реакции не будет, сделаю вывод, что полиции в области нет, и дело защиты города от бандитов - это исключительно наше внутреннее дело. Мы справимся, как сделали это в 2014, когда Львов после "ночи гнева" в течение двух недель обороняли исключительно добровольцы", - подытожил Садовый.

Также он опубликовал видео нападения, снятое внутри здания.

Сегодня представители ряда националистических организаций, в числе которых Национальный корпус и Сокіл, выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь.

Во львовском Нацкорпусе сказали, что пришли в ратушу, чтобы передать Садовому "требования" и список вопросов.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: андрей садовый, арсен аваков, нацкорпус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Нападение на ратушу: Садовый пожаловался Авакову на Нацкорпус
Нападение на ратушу: Садовый пожаловался Авакову на Нацкорпус
В ратушу Львова ворвались неизвестные, случилась драка: видео
В ратушу Львова ворвались неизвестные, случилась драка: видео
Взлет Tesla Model 3 и падение Chevrolet Volt в США - за минуту
Взлет Tesla Model 3 и падение Chevrolet Volt в США - за минуту
ТЭК АМКУ предупредил о возможном дефиците на рынке нефтепродуктов
АРМА отдала Межигорье. Кому досталась бывшая резиденция Януковича
Недвижимость АРМА отдала Межигорье. Кому досталась бывшая резиденция Януковича
В Нафтогазе рассказали, сколько Россия украла газа в Крыму
ТЭК В Нафтогазе рассказали, сколько Россия украла газа в Крыму
Популярное
фото/видео
Нападение на ратушу: Садовый пожаловался Авакову на Нацкорпус
Нападение на ратушу: Садовый пожаловался Авакову на Нацкорпус
В ратушу Львова ворвались неизвестные, случилась драка: видео
В ратушу Львова ворвались неизвестные, случилась драка: видео 13:55
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога: видео
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога: видео 12:51
Пожар на заводе Кузня на Рыбальском: горел корабль - видео
Пожар на заводе Кузня на Рыбальском: горел корабль - видео 12:19
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 