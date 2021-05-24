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Нардеп Яценко несколько раз проигнорировал просьбу встать во время гимна – видео видео

24.05.2021, 17:58
Антон Яценко (Скриншот из видео RadaTVchannel/Youtube)
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Народный депутат от партии Батькивщина Антон Яценко несколько раз проигнорировал просьбу встать при исполнении гимна Украины. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook общественный деятель Сергей Стерненко

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По словам Стерненко, действие происходит в Уманском городском совете. На видеозаписи заметно, что Яценко игнорирует замечания, не отвлекаясь от своего телефона.

Кроме того, он нарушает карантинные требования, не надев маску. 

  • В 2017 году Специализированная антикоррупционная прокуратура начала два уголовных производства в отношении Яценко. Ему инкриминировали злоупотребление властью и незаконное обогащение в особо крупных размерах. 
  • Следствие было начато после расследований журналистов Наші гроші. Они выяснили, что на тестя Яценко записан дворец на 1500 кв. м. 

Читайте также: Нардеп-регионал подарил тестю недвижимость за $10 млн – СМИ

Станислав Стороженко
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Сергей Стерненко Батькивщина нардеп Антон Яценко
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