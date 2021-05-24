Народный депутат от партии Батькивщина Антон Яценко несколько раз проигнорировал просьбу встать при исполнении гимна Украины. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook общественный деятель Сергей Стерненко.

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По словам Стерненко, действие происходит в Уманском городском совете. На видеозаписи заметно, что Яценко игнорирует замечания, не отвлекаясь от своего телефона.

Кроме того, он нарушает карантинные требования, не надев маску.

В 2017 году Специализированная антикоррупционная прокуратура начала два уголовных производства в отношении Яценко. Ему инкриминировали злоупотребление властью и незаконное обогащение в особо крупных размерах.

Следствие было начато после расследований журналистов Наші гроші. Они выяснили, что на тестя Яценко записан дворец на 1500 кв. м.

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Станислав Стороженко

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