20 марта оперативники Нацполиции Винницкой области при поддержке спецназа КОРД задержали вероятных пособников оккупантов, сообщает пресс-служба.

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Полиция сообщает, что пять мужчин, которые под видом переселенцев из Харьковщины поселились в Гайсинском районе, постоянно находились на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.

Задержанные переданы соответствующим спецслужбам, у них изъята компьютерная техника, средства связи и другие приспособления для передачи информации.

Сергей Бережной

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