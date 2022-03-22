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Нацполиция в Винницкой области взяла предполагаемую российскую разведгруппу – видео видео

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22.03.2022, 12:27
Иллюстративное фото (Фото - пресс-служба МВД)
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20 марта оперативники Нацполиции Винницкой области при поддержке спецназа КОРД задержали вероятных пособников оккупантов, сообщает пресс-служба.

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Полиция сообщает, что пять мужчин, которые под видом переселенцев из Харьковщины поселились в Гайсинском районе, постоянно находились на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.  

Задержанные переданы соответствующим спецслужбам, у них изъята компьютерная техника, средства связи и другие приспособления для передачи информации.

Сергей Бережной
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Национальная полиция
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