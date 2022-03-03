Если бойцы ВСУ, ТрО, фермеры или кто-то еще захватили боевую и логистическую технику российских оккупантов и нет непосредственной угрозы, что враг вернет ее себе назад, – технику не нужно уничтожать: ее надо оттащить в тыл и передать командованию для нужд армии. Об этом сообщил в обращении советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Некоторые несознательные элементы ее (технику) пытаются даже сжечь. Отметьте – она могла бы встать в строй и служить доброму делу в ВСУ", – разъяснил он.

Арестович добавил, что для этого захваченную технику нужно оттащить в тыл, восстановить ее боеспособность, перекрасить, перепрошить радиостанции и прочее программное обеспечение, если оно там есть, и сделать многое другое.

"Сейчас командование организует централизованный сбор, а вы, пожалуйста, не сжигайте исправную технику: через какое-то время она вся будет стрелять по врагу. Уничтожайте ее только в одном случае: если есть угроза захвата техники противником обратно", – подчеркнул он.

В случае же, когда нужно использовать технику "прямо сейчас на позициях" (такое тоже бывает), можете снять какие-то отдельные элементы, "перекрасить у народных умельцев", говорит советник главы ОП.

"Сейчас нам каждый танк, каждая БМП, а тем более каждый захваченный "Тор" или комплекс "Оса", которые вы таскаете там своими тракторами, очень-очень важны. Проявляйте сознательность, передавайте эту технику военному командованию на местах", – обратился он.

Евгений Пилипенко

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