UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Не уничтожайте захваченную боеспособную технику врага, она нужна ВСУ – Офис президента видео

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 12:58
Алексей Арестович
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать

Если бойцы ВСУ, ТрО, фермеры или кто-то еще захватили боевую и логистическую технику российских оккупантов и нет непосредственной угрозы, что враг вернет ее себе назад, – технику не нужно уничтожать: ее надо оттащить в тыл и передать командованию для нужд армии. Об этом сообщил в обращении советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Некоторые несознательные элементы ее (технику) пытаются даже сжечь. Отметьте – она могла бы встать в строй и служить доброму делу в ВСУ", – разъяснил он.

Арестович добавил, что для этого захваченную технику нужно оттащить в тыл, восстановить ее боеспособность, перекрасить, перепрошить радиостанции и прочее программное обеспечение, если оно там есть, и сделать многое другое.

"Сейчас командование организует централизованный сбор, а вы, пожалуйста, не сжигайте исправную технику: через какое-то время она вся будет стрелять по врагу. Уничтожайте ее только в одном случае: если есть угроза захвата техники противником обратно", – подчеркнул он.

В случае же, когда нужно использовать технику "прямо сейчас на позициях" (такое тоже бывает), можете снять какие-то отдельные элементы, "перекрасить у народных умельцев", говорит советник главы ОП.

"Сейчас нам каждый танк, каждая БМП, а тем более каждый захваченный "Тор" или комплекс "Оса", которые вы таскаете там своими тракторами, очень-очень важны. Проявляйте сознательность, передавайте эту технику военному командованию на местах", – обратился он.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ техника
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 