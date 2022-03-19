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Новое обращение Зеленского: Переговоры о мире и безопасности для Украины – шанс для России видео

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 01:29
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Президент Владимир Зеленский записал новое обращение по итогам 18 марта, в котором призвал Россию идти на мирные переговоры и уменьшить ущерб для своей страны.

"Содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", – подчеркнул глава государства.

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский обращение война
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