Президент Владимир Зеленский записал новое обращение по итогам 18 марта, в котором призвал Россию идти на мирные переговоры и уменьшить ущерб для своей страны.

"Содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", – подчеркнул глава государства.

Яна Катасонова

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