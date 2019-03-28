Новое расследование Схем. Две истории о двух кандидатах: видео

Журналисты-расследователи Схем посвятили новую программу Петру Порошенко, Игорю Кононенко и связи Владимира Зеленского с Игорем Коломойским. В одной программе соединены две истории.

Журналисты рассказывают о том, как, по их данным, народный депутат, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко с одобрения президента Петра Порошенко зарабатывал на аферах в энергетике. В сюжете представлены телефонные переговоры фигурантов расследования, касающиеся получения незаконных прибылей от энергокомпаний, а также установленная, по словам журналистов, связь этих схем с Кононенко и Порошенко.

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Журналисты пытались взять комментарии у многих фигурантов их расследования - все участники опровергали свою причастность. Кононенко написал о расследовании у себя в Facebook. Он сообщил, что сегодня получил запрос журналистов на комментарий и написал в редакцию Схем о том, что готов в 5-дневный срок официально ответить на любые вопросы журналистов и предложил встретиться в понедельник следующей недели.

"Однако в этот же день на странице проекта в Facebook появился анонс уже смонтированной программы Схемы, которая должна была выйти в эфир, но без моих комментариев", - написал Кононенко и заявил, что считает это примером "манипуляции мнением зрителей и превращения журналистики в политическую технологию в интересах определенного кандидата в президенты Украины накануне выборов".

Во второй части програмы журналисты Схем заявляют, что нашли связь между кандидатом в президенты Зеленским и бизнесменом Коломойским. По данным журналистов, Зеленского охраняет фирма, связанная с Коломойским, кроме того рядом с канидатом в президенты можно видеть личного охранника бизнесмена, также Зеленского обслуживает юрист Коломойского.

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