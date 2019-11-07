Новое видео Зеленского из Tesla: Пока что в Раде демократия, пока

Президент Владимир Зеленский анонсировал внутренние чистки во фракции Слуга народа до конца года. Об этом президент сказал в своем новом видеоролике из автомобиля Tesla.

Он говорит, что лично следит за статистикой голосований фракции, и некоторые депутаты, по его словам, не хотят голосовать за те или иные законопроекты.

Также президент упомянул "позорные СМСки" и "позорные слухи". Он сказал, что следит за всем этим и пообещал "серьезные выводы" до конца года.

Кроме того, говоря о СН, Зеленский отметил, что во фракции есть "обычные люди, фермеры или с каких-либо предприятий", которые "долго въезжают".

"…Они являются представителями разных слоев нашего общества с разной ментальностью и разным заработком, и это очень важно, поэтому пока что у нас в Верховной Раде демократия, но это пока что", - сказал Зеленский, загадочно улыбнувшись.

Что именно придет на смену демократии в парламенте в будущем, президент не уточнил, хотя повторил эту фразу дважды.

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