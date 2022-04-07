Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по итогам 42-го дня войны Российской Федерации против Украины.

"Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, в отношении которого мы обращались много раз, то Россия будет рассматривать это как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать новую кровавую волну в Донбассе", – сказал президент.

Наталия Медведева

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