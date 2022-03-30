Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к политикам и народу Норвегии.

"Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты той свободы и безопасности, которыми вы пользуетесь вместе с другими европейцами. И о санкциях. Это единственное средство, которое может побуждать Россию искать мир. Уверен, что страна, ежегодно обеспечивающая вручение Нобелевской премии мира, как никто другой понимает, чего стоит мир и как он нужен".

Сергей Бережной

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