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Обращение президента Зеленского к парламенту Норвегии – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 16:59
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)
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Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к политикам и народу Норвегии.

"Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты той свободы и безопасности, которыми вы пользуетесь вместе с другими европейцами. И о санкциях. Это единственное средство, которое может побуждать Россию искать мир. Уверен, что страна, ежегодно обеспечивающая вручение Нобелевской премии мира, как никто другой понимает, чего стоит мир и как он нужен". 

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский норвегия
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