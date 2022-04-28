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Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 16:33
Скриншот из видео
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Российские офицеры начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их идти в наступление против украинских военнослужащих. Об этом свидетельствует опубликованная СБУ переписка командира полка захватчиков, который воюет под Изюмом в Харьковской области.

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"Мои тоже стали бояться очень. Все устали. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", – пожаловался оккупант в переписке.

В голосовом сообщении он рассказал об апатии среди российских военных, пожаловался, что все уже устали и деморализованы, а новобранцы – "трусы и паникеры".

"В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование было отправлено молодых, порядка 60 человек. Из них половина трусов, паникеров, с ними проблема", – сказал оккупант.

Аналогичные настроения, по его словам, и у офицеров.

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Оксана Житнюк
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сбу перехват
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