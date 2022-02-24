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Возможно точечное десантирование войск РФ для ликвидации руководства Украины – ОП видео

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 14:13
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)
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Российские оккупанты могут попытаться осуществить точечное десантирование в Киеве с проникновением в правительственный квартал, чтобы убрать высшее руководство страны. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк рекомендовал журналистам на брифинге поехать работать в редакции, потому что сейчас идут мощные бои в Гостомеле и возможно точечное десантирование войск РФ с последующей попыткой проникнуть на Банковую и убрать высшее руководство Украины – это одна из их целей.

Он также отметил, что сейчас идут упорные бои в направлении Сум, возле Харькова и на юге Украины, в частности в Херсонской и Одесской областях.

"Тактика россиян ясна – они хотят отсечь часть страны. И там они входят масштабными колоннами. ВСУ там работают достаточно эффективно и наносят большие потери россиянам", – сообщил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, Россия не пойдет ни на какие переговоры, пока не добьется хоть каких-то промежуточных результатов в войне против Украины. Он также анонсировал ряд эксцессов со стороны РФ как минимум в течение сегодняшнего дня – это могут быть обстрелы аэродромов, военной инфраструктуры и прочего. Однако он подчеркнул, что ситуация абсолютно контролируемая.

Оксана Житнюк
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