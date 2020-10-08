Первый помощник Зеленского тайно встречался с Ахметовым, но не говорит, зачем: видео Схем

Журналисты программы "Схемы" зафиксировали визит первого помощника президента Сергея Шефира в загородное поместье олигарха Рината Ахметова. Шефир говорит, что не делал ничего противозаконного.

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Журналисты зафиксировали на видео, как Audi с Шефиром выехало с территории Офиса президента и направилось по Столичному шоссе в сторону Конча-Заспы. В конце шоссе авто заехало на заправку, где к нему подъехал Mercedes Ахметова, Шефир пересел в этот автомобиль, после чего он направился в резиденцию олигарха.

Авторы "Схем" обратились к Шефиру с просьбой ответить, почему он тайно встречался с Ахметовым и какие вопросы с ним обсуждал.

"Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю. Точка", – ответил первый помощник президента Владимира Зеленского.

У Ахметова на аналогичный вопрос не ответили вообще ничего.

Ранее Украинская правда со ссылкой на представителя крупного бизнеса сообщила, что Ахметов якобы каждый месяц выделяет более 2 млн долларов на финансирование Офиса президента и Слуги народа.

В пресс-службе олигарха опровергли эту информацию и заявили, что Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность не ведет с 2012 года.

В Слуге народа также заявили, что фракция СН от Ахметова денег не получала.

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