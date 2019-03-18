Под Киевом разворовывали ценные земли: инфографика и видео НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро заподозрило в разворовывании особо ценных земель в Киево-Святошинском районе сотрудника СБУ и шестерых чиновников. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Бюро считает, что злоумышленники незаконно передали в частную собственность 15 гектаров земли, чем нанести ущерб стране на сумму почти 44 млн грн.

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Всего было незаконно выделено частникам 144 участка, на 138 из которых уже оформили право собственности. Все 144 участка сейчас арестованы.

Подозрение вручили:

- экс-президенту Национальной академии аграрных наук ;

- вице-президенту НААН;

- директору Национального научного центра Институт земледелия НААН;

- экс-заведующему отделом ННЦ Институт земледелия НААН;

- заведующему отделом внедрения ННЦ Институт земледелия НААН;

- экс-начальнику управления Госземкадастра Главного управления Госземагентства в Киевской области;

- сотруднику СБУ.

Хотя решение о смене целевого назначения такой земли и об ее изъятии может принимать только Верховная Рада по представлению Кабмина, в 2013-2014 годах подозреваемые инициировали принятие ряда решений по госземлям в селе Гатное под Киевом, после чего 15 га были незаконно переданы частникам.

Эти земли должны были использоваться только в исследовательских целях, пишут в бюро.

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