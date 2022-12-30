Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством.
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"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне.
На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови.
Однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе рождается Нация.
Пусть вас, родные, хранит Господь!
Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии!
Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, – с Новым годом и Рождеством!", – сказал Залужный.
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