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Пожелание Залужного: Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для России видео

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 20:18
Валерий Залужный (Скриншот видео)
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством.

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"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне.

На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови.

Однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе рождается Нация.

Пусть вас, родные, хранит Господь!

Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии!

Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, – с Новым годом и Рождеством!", – сказал Залужный.

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Наталія Медведєва
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Валерий Залужный новый год
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