Польский пограничник спас жизнь ребенку из Украины. Об этом сообщает пограничная служба Польши.

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Как сообщается, на пограничном переходе в Зосине офицер пограничного поста в Грубешуве спас жизнь годовалому мальчику из Украины.

Инцидент произошел около полуночи 3 мая.

"Регистрация в терминале в Зосине (Любельское воеводство) была прервана криком матери-украинки с младенцем на руках. Пассажирка автобуса из Украины заметила, что ее сын не дышит и синеет", – рассказали польские пограничники.

Мать с ребенком на руках вбежала в павильон Таможенной службы Украины.

Украинский офицер вместе с женщиной, держащей обмякшего ребенка, побежали в сторону зоны регистрации Польской пограничной службы.

В брифинг-павильоне через контрольное окно передали информацию, что у мальчика нет признаков жизни.

Сержант Матеуш Кондрат, который в это время осуществлял оформление въезда в Польшу, немедленно пришел и взял ребенка у матери.

"Он положил ребенка на левую руку, на животик. Затем он несколько раз постучал его по спине. После непродолжительной реанимации мальчик пришел в сознание", – говорится в сообщении.

Пока ребенку оказывали первую помощь, на место также прибыл офицер с дефибриллятором и была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

На помощь прибежали и сотрудники пограничной службы, дежурившие на прилегающих полосах движения.

Примерно через 15 минут приехала скорая помощь. Парамедики забрали находящегося в сознании ребенка и доставили его в больницу в Грубешуве.

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Наталія Медведєва

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