После слива "прослушки" Труба устроил вечеринку: видео - Bihus

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По данным журналистов, на ней присутсовал директор ГБР, его первая заместительница Ольга Варченко и сотрудники львовского управления ГБР

Директор Госбюро расследований Роман Труба после слива прослушки, на котором якобы звучит его голос, присутствовал на вечеринке в одном из столичных ресторанов в честь годовщины создания ГБР. Об этом сообщает Bihus.info

Вечеринка ГБР состоялась 29 ноября - через 10 дней после появления записей прослушки.

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По данным журналистов, на ней присутствовали Труба, его первая заместительница Ольга Варченко и сотрудники львовского управления ГБР.

Когда журналистов заметили возле ресторана, то вызвали полицию.

После того, как Bihus.info обратились к пресс-службе ГБР за комментарием по поводу празднования празднования, то руководство Бюро начали тайком вывозить с вечеринки.

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Теги: Роман Труба, гбр
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