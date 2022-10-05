5 октября в Киеве возобновило работу посольство Японии в Украине. Об этом сообщается в Facebook посольства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы вернулись и готовы работать вместе с Украиной ради победы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Япония и дальше будет усиливать сотрудничество с Украиной и оказывать помощь в ее восстановлении.

В сообщении посольства подчеркивается, что консульский отдел по-прежнему закрыт.

На данный момент деятельность посольства в Киеве будет ограничена сбором информации, а также связью и координацией с Украиной и другими странами, поскольку оно открылось с минимальным количеством сотрудников, включая посла Японии в Украине Кунинори Мацуда.

Консульские услуги будут по-прежнему предоставляться в посольстве Японии в Варшаве и его отделении связи в юго-восточном польском городе Жешув, где японское правительство оказывает поддержку японским гражданам, проживающим в Украине, с тех пор как сотрудники посольства покинули страну.

Читайте также: В Токио открылся первый ресторан украинской кухни. Посетителей полно – фото

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.