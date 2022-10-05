UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посольство Японии в Украине вернулось к работе в Киеве, консульство – пока нет видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 16:34
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

5 октября в Киеве возобновило работу посольство Японии в Украине. Об этом сообщается в Facebook посольства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы вернулись и готовы работать вместе с Украиной ради победы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Япония и дальше будет усиливать сотрудничество с Украиной и оказывать помощь в ее восстановлении.

В сообщении посольства подчеркивается, что консульский отдел по-прежнему закрыт.

На данный момент деятельность посольства в Киеве будет ограничена сбором информации, а также связью и координацией с Украиной и другими странами, поскольку оно открылось с минимальным количеством сотрудников, включая посла Японии в Украине Кунинори Мацуда.

Консульские услуги будут по-прежнему предоставляться в посольстве Японии в Варшаве и его отделении связи в юго-восточном польском городе Жешув, где японское правительство оказывает поддержку японским гражданам, проживающим в Украине, с тех пор как сотрудники посольства покинули страну.

Читайте также: В Токио открылся первый ресторан украинской кухни. Посетителей полно – фото

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
посольство япония
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 