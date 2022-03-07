Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и международному сообществу с новым ежедневным видео.

Ниже – тезисы из речи главы воюющего государства.

→ Мы защищаемся от врага уже 12-й день. И хоть не мечтали никого убивать, нам приходится убивать врага на нашей земле. Ни один другой народ Европы не видел такого 80 лет.

→ Именно в Украине решается – станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой такой же агрессии.

→ Поговорил за прошедшие сутки с Дудой, Джонсоном и Драги, с Макроном и Моди, "получил очень важные сигналы". Договорились: если Россия не отказывается от войны против нас, значит нужны новые санкции. Надо быть нравственными – и государствам, и компаниям.

→ Среди того, что нужно сделать: бойкот российского экспорта (отказ от нефти и нефтепродуктов из России) и импорта в РФ – "если не хотят соблюдать цивилизованные правила, не должны получать товаров и услуг от цивилизации, пусть война их накормит".

→ Россияне получат наказание за преступления против Украины. И наши Вооруженные Силы "знают, как это делать".

→ Обратился к США и НАТО: сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы уберечь небо над Украиной? Чем Харьков или Николаев отличаются от Гамбурга или Вены?

→ Украина ждет решения об очищении нашего неба могущественными союзниками. Или дайте боевые самолеты и средства противовоздушной обороны – мы все сделаем сами. Быстрее.

→ Правительство откладывает уплату налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить сейчас.

→ На время военного положения и еще минимум на год после его завершения:

- ФОПы первой и второй группы полностью освобождаются от ЕСВ;

- предприятия и ФОПы третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды ВСУ и другие защитные формирования;

- будет освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.

→ Владельцам и руководителям предприятий, продолжающим работать и выполняющим обязательства перед работниками: платить зарплату людям, даже если компания не работает, как раньше – это защищать Украину.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.