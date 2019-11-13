Рада взялась за рынок земли: трансляция заседания

Сегодня, 13 ноября, в Раде будут рассмотрены резонансные законопроекты о рынке сельскохозяйственной земли, системе управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, продаже участков гос- и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты об использовании земель обороны и администрировании налогов на рынке земли.

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Октябрьский опрос Центра Разумкова показал, что 56% горожан и 59% сельских жителей высказались против отмены моратория на продажу земли и хотят вынести вопрос на референдум. Опрос Рейтинга: 70% украинцев считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать/дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины.

Видео: Радіо Свобода

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