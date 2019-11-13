Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Регламент указывает, что в среду нардепы работают в зале до 14:00, однако из-за важности сегодняшней темы заседание может затянуться

Сегодня, 13 ноября, в Раде будут рассмотрены резонансные законопроекты о рынке сельскохозяйственной земли, системе управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, продаже участков гос- и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты об использовании земель обороны и администрировании налогов на рынке земли.

Читайте колонку: Рынок земли: 5 мифов от украинских политиков

Октябрьский опрос Центра Разумкова показал, что 56% горожан и 59% сельских жителей высказались против отмены моратория на продажу земли и хотят вынести вопрос на референдум. Опрос Рейтинга70% украинцев считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать/дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины.

Видео: Радіо Свобода

Смотрите также: Зеленский записал видеообращение к украинцам насчет рынка земли

Отправить:
Распечатать:
Теги: рынок земли, земельная реформа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Рада взялась за рынок земли: трансляция заседания
Рада взялась за рынок земли: трансляция заседания
Глобальный "собакалипсис". Вышел трейлер "Скуби-Ду": видео
Глобальный "собакалипсис". Вышел трейлер "Скуби-Ду": видео
Джим Керри гоняется за синим ежом. Трейлер "Соник в кино": видео
Джим Керри гоняется за синим ежом. Трейлер "Соник в кино": видео
Экономика Миллиардные схемы. Как Слуга Народа собирается легализировать добычу янтаря в Украине
Торговый спор США и Китая: удалось договориться?
Мнение Торговый спор США и Китая: удалось договориться?
Лига первых: сколько стоит репутация и как не потерять ее за 28 лет в бизнесе
Идеи и Кейсы Лига первых: сколько стоит репутация и как не потерять ее за 28 лет в бизнесе
Популярное
фото/видео
Рада взялась за рынок земли: трансляция заседания
Рада взялась за рынок земли: трансляция заседания
Глобальный "собакалипсис". Вышел трейлер "Скуби-Ду": видео
Глобальный "собакалипсис". Вышел трейлер "Скуби-Ду": видео 12.11.19, 23:53
Джим Керри гоняется за синим ежом. Трейлер "Соник в кино": видео
Джим Керри гоняется за синим ежом. Трейлер "Соник в кино": видео 12.11.19, 21:50
В ЮАР начали производить джин из слоновьего навоза: видео
В ЮАР начали производить джин из слоновьего навоза: видео 12.11.19, 21:13
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 