UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Расстрел эвакуационной колонны в Ирпене. Полиция реконструировала события – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 17:33
Фото: Национальная полиция
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинские военные уничтожили российский "Терминатор": точное огневое поражение – видео
Украинские военные уничтожили российский "Терминатор": точное огневое поражение – видео

Украинские следователи установили российских военных, причастных к расстрелу гражданских автомобилей, на которых 5-6 марта 2022 года из Ирпеня пытались выехать местные жители. Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Тогда в результате действий россиян на улицах Олега Кошевого и Независимости погибли девять человек, еще 12 – получили ранения.

Расстрел эвакуационной колонны в Ирпене. Полиция реконструировала события – видео

Следователи полиции установили трех военнослужащих вооруженных сил РФ, причастных к расстрелу эвакуационной колонны.

Это командир разведывательной роты 173 отдельного разведывательного батальона и два военных 137 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Полиция собрала показания уцелевших и реконструировала события годичной давности.

Читайте также: 12 дней плена в Буче. История семьи, которая жила бок о бок с оккупантами

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полициявойнаирпень
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 