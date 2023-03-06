Расстрел эвакуационной колонны в Ирпене. Полиция реконструировала события – видео

Украинские следователи установили российских военных, причастных к расстрелу гражданских автомобилей, на которых 5-6 марта 2022 года из Ирпеня пытались выехать местные жители. Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Тогда в результате действий россиян на улицах Олега Кошевого и Независимости погибли девять человек, еще 12 – получили ранения.

Следователи полиции установили трех военнослужащих вооруженных сил РФ, причастных к расстрелу эвакуационной колонны.

Это командир разведывательной роты 173 отдельного разведывательного батальона и два военных 137 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Полиция собрала показания уцелевших и реконструировала события годичной давности.

Читайте также: 12 дней плена в Буче. История семьи, которая жила бок о бок с оккупантами

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.