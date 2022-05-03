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Ребенку шесть месяцев, два из них провел под землей. Обращение Зеленского на 3 мая – видео видео

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03.05.2022, 23:56
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Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по итогам 3 мая, 69-го дня войны.

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"Имеем наконец-то результат, первый результат нашей эвакуационной операции с Азовстали в Мариуполе, которую мы организовывали очень долго. Это требовало многих усилий, долгих переговоров и разного посредничества. Сегодня в Запорожье прибыли 156 человек. Это женщины, дети. Они находились более двух месяцев в убежищах. Только представьте! Например, ребенку шесть месяцев, два из которых он провел под землей, спасаясь от бомб, обстрелов. Наконец, эти люди – в полной безопасности. Они получат всю необходимую помощь", – сказал глава государства.

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский война видеобращение
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