Командование Сил специальных операций ВСУ показало, как украинские бойцы устроили засаду на колонну российской техники в Броварском районе Киевской области. Видео самоотверженной спецоперации украинцев выложено на Facebook-странице ССО.
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В бою с ротно-тактической группой ВС РФ, помимо "спецов", приняли участие воины 8-й роты 128-го батальона территориальной обороны и 72-й бригады.
Во время движения колонны танков, БМП и другой техники на перекрестке с расстояния менее 100 м одним метким выстрелом из РПГ был уничтожен танк врага, после чего второй выстрел подбил российскую БМП. Захватчики бросились врассыпную.
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"Слаженная работа наших воинов остановила вражескую колонну. Россияне гнали в Киев около трех десятков танков и БМП, но наткнулись на засаду", – коротко говорится в описании к ролику.
Об итогах боя информации нет.
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